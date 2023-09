Hien-Atalanta, il Verona ha tenuto alto il muro

Dopo la suggestione Alessandro Buongiorno, mai realmente vicino all’Atalanta, il club di Percassi è tornato fortemente su Isak Hien. Come vi avevamo anticipato, ieri sera l’Atalanta ha offerto 12 milioni bonus compresi. Ma il Verona non si muove dall’ultima richiesta di 15 milioni più 3 di bonus. Questo pomeriggio è andato in scena un altro summit per provare a sbloccare l’operazione con il club orobico che ha alzato la propria proposta fino a 14 milioni, bonus compresi. Un’offerta che non ha soddisfatto il Verona, fermo alla richiesta di 18 milioni di euro.

Foto: Twitter Verona