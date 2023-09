Atalanta, summit in corso col Verona per Hien

Dopo la trattativa sfumata per Alessandro Buongiorno, continua la ricerca dell’Atalanta per un difensore centrale. Secondo quanto riportato da Sportitalia, è in corso in questi minuti un summit con l’Hellas Verona per sbloccare la trattativa per Isak Hien. Come vi abbiamo giù raccontato, il club di Percassi ha offerto 12 milioni bonus compresi e potrebbe anche alzare di un paio di milioni. Il Verona sta cercando di resistere perché l’ultima richiesta è di 15 milioni più 3 di bonus,

Foto: Twitter Verona