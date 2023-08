Esclusiva: Hien, il Verona alza la posta. Ma l’Atalanta è in pressing

Isak Hien è sempre più il grande obiettivo dell‘Atalanta per la difesa. Per la verità è un obiettivo che risale già a diversi mesi fa, quando la Dea aveva già raggiunto gli accordi con i procuratori e stava risolvendo i problemi legati agli altri reparti. Dopo la suggestione Buongiorno, mai realmente vicino all’Atalanta, il club di Percassi è tornato fortemente su Hien e ha offerto 12 milioni bonus compresi e potrebbe anche alzare di un paio di milioni. Il Verona sta cercando di resistere perché l’ultima richiesta è di 15 milioni più 3 di bonus, chiaro tentativo di giocare a rialzo. Ma l’Atalanta vuole chiudere, è possibile che alzi l’offerta: Hien è sempre più un obiettivo concreto, a patto che il Verona non giochi a rialzo.

Foto: Twitter Verona