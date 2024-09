Hermoso, confermato l’arrivo per le visite. Smalling-Al Fahya ai dettagli

Confermato l’arrivo a Roma di Mario Hermoso nelle prossime ore per le visite, secondo quanto era scandito già dalla serata di ieri. Contratto triennale pronto e un difensore in più per De Rossi, il sorpasso sul Galatasaray si era materializzato malgrado dalla Turchia parlassero di arrivo a Istanbul nella giornata di oggi. Hermoso ha preferito un campionato più competitivo, dopo essere stato sedotto e abbandonato dal Napoli, mai cercato dall’Inter e proposto al Milan senza alcuna trattativa. Le sue qualità non si discutono, ma stupisce il fatto che abbia trovato squadra solo a settembre. Ora dovrà recuperare la migliore condizione visto che ha saltato la preparazione, nel frattempo la Roma si prepara a salutare Chris Smalling che è andato con la squadra a Torino per la sfida alla Juve, ma che ha un accordo impostato con Al Fahya, il via libera della Roma arriverà proprio a ridosso delle ultime ore del mercato arabo. E poi si potrà pensare eventualmente a Hummels che ha valutato altre offerte nelle ultime ore: lo specialista tedesco e Hermoso gli unici difensori centrali svincolati appetibili per la Roma, com’era fin troppo chiaro dal naufragio delle trattative per Danso e Djaló.

Foto: Instagram giocatore