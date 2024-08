Hermoso in arrivo per le visite a Roma. Adesso l’uscita di Smalling

Mario Hermoso sarà un difensore della Roma. Il contratto sarà più triennale che biennale con opzione, dopo quanto vi avevamo raccontato poco fa con il Galatasaray scavalcato definitivamente. Adesso siamo ai dettagli, al punto che nelle prossime ore il difensore è atteso nella Capitale per le visite mediche di rito. Un passaggio inevitabile dopo quanto accaduto con gli altri difensori centrali negli ultimi giorni di mercato, una svolta che ha preso subito in considerazione il primo dei due difensori centrali in grado di poter dare una mano alla squadra giallorossa, anche se reduce da un periodo di inattività. Adesso andrà perfezionata la cessione di Smalling in Arabia all’Al Fayha, con Hummels in attesa e che sta valutando altre proposte.

Foto: Instagram Hermoso