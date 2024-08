Roma, sempre più Hermoso: scavalcato il Galatasaray

Dopo il naufragio delle trattative per Danso e Djaló, la Roma ha deciso di puntare sugli svincolati per completare il pacchetto difensivo. I nomi più autorevoli sono quelli di Mario Hermoso e Mats Hummels. Sul difensore ex Atletico Madrid c’era il pressing del Galatasaray, in corso da ieri, ma nelle ultime ore la Roma ha sorpassato il club turco. Accordo per un triennale (o biennale con opzione) da 4 milioni a stagione. Hummels potrebbe entrare in gioco se Smalling sciogliesse le ultime riserve sul trasferimento in Arabia, subito dopo la sfida di domani in casa della Juve e con il mercato agli sgoccioli anche da quelle parti. Intanto il difensore tedesco sta valutando anche altre offerte in queste ore.

Foto: Instagram Hermoso