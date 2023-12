GUY NOEL ZOHOURI, GIOIELLINO FRANCESE NEL MIRINO DEL MILAN

Il Milan ha messo nel mirino il telentuoso Guy Noel Prince Zohouri, stellina di 16 anni, centrocampista, che gioca nelle fila del Le Havre, nell’Under 19. Il Milan lo segue da un paio di stagioni, da quando cioè ha iniziato a mettersi in mostra.

Come abbiamo riportato, il club rossonero è sempre alla ricerca di giovani talenti da poter inserire in rosa. Non è un caso che il primo colpo di gennaio potrebbe essere Matija Popovic. Si sarebbe già svolto un incontro tra i rappresentanti del giocatore e il Diavolo. Il Milan vorrebbe chiudere l’operazione il prima possibile. Il giocatore è sotto contratto fino a giugno 2025 e il Le Havre non vorrebbe lasciare andare il suo gioiello così facilmente.

Francese, originario di Saint-Maurice, un piccolo comune del dipartimento della Valle della Marna, regione dell’Ile-de-France. Zohouri è nato l’1 febbraio del 2007. Il Le Havre lo ha ingaggiato nell’estate 2022, dall’Accademy del Sénart Jgd, dove era cresciuto.

La scorsa stagione è entrato a far parte della formazione Under 17 del Le Havre. Protagonista poi con la formazione Under 19, ha dato sfoggio della propria classe e delle proprie qualità nella Copa Gambardella (Coupe Gambardella in francese), competizione calcistica giovanile organizzata dalla FFF, una sorta di Torneo di Viareggio in Francia. Promosso in estate stabilmente nell’Under 19 del club francese (in Italia “la formazione Primavera”), quest’anno sta giocando con una certa continuità (13 partite per lui e 2 gol da settembre a inizio dicembre). Le sue caratteristiche? Zohouri è un centrocampistaatletico, dotato di una forza fisica impressionante. Da molti addetti ai lavori, compreso Geoffrey Moncada, responsabile dell’area scouting del Milan, è considerato un centrocampista box to boxtra i più promettenti del panorama calcistico francese. Da settembre del 2023 Zohouri è anche nel giro della nazionale Under 17 della Francia, con la quale è sceso in campo due volte e ha già firmato una rete, alla Slovenia.

Il Milan proverà ad accelerare per questo ragazzo, provando a dare senso a un progetto, che vede sempre più il lancio (o in questo caso l’acquisto) di giovani talenti in ottica prima squadra.

Foto: twitter personale