Milan, non solo Popovic: incontro con l’entourage di Zohouri

Il Milan è sempre alla ricerca di giovani talenti da poter inserire in rosa. Non è un caso che il primo colpo di gennaio potrebbe essere Matija Popovic. Ma non è l’unico giovane nel mirino del club rossonero. Come riportato da FootMercato, il Milan sarebbe interessato a Guy Noël Zohouri giovane classe 2007 che milita nel Le Havre under 19. Si sarebbe già svolto, si legge, un incontro tra i rappresentanti del giocatore e il Diavolo. Il Milan vorrebbe chiudere l’operazione il prima possibile. Il giocatore è sotto contratto fino a giugno 2025 e il Le Havre non vorrebbe lasciare andare il suo gioiello così facilmente.

Foto: Instagram Zohouri