Milan, in arrivo Popovic. E pressing per Ouédraogo

Il Milan è sempre molto attento agli investimenti per il futuro. Come raccontato da Gianluigi Longari nel suo editoriale per Sportitalia.com, è in stato avanzato la trattativa – praticamente in dirittura – per il trequartista/esterno offensivo Matija Popovic, classe 2006, in scadenza di contratto a fine dicembre con il Partizan Belgrado. Possibilità molto elevate che il nuovo anno venga aperta con l’annuncio dell’affare. Ma nel frattempo prosegue il pressing per Assan Ouédraogo, già anticipato tre settimane fa, talento indiscusso e indiscutibile dello Schalke 04. C’è una clausola di 12 milioni da pagare, una concorrenza sempre più fitta, ma il Milan confida di mantenere e aumentare il vantaggio dopo essersi mosso in chiaro anticipo per un ragazzo di grandi qualità tecniche.

Foto: logo Milan