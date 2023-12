Guirassy-Milan, l’inseguimento dura da due settimane. È sempre il nome più caldo per l’attacco

Il Milan studia attentamente le mosse in vista della prossima sessione di calciomercato. Due – al momento – gli obiettivi per i rossoneri: un difensore centrale e un centravanti. Partiamo dal reparto arretrato. Questo pomeriggio vi abbiamo raccontato di Lenglet, difensore ai margini dell’Aston Villa, che vorrebbe trovare più spazio e che gradirebbe l’ipotesi rossoneri. Per quanto riguarda l’attacco, invece, il nome in cima alla lista del club rossonero è quello di Serhou Guirassy, guineano classe 1996 protagonista in Bundesliga con la maglia dello Stoccarda. Come vi abbiamo già raccontato, i contatti tra i rossoneri e l’entourage del giocatore sono vivi, tanto che Moncada è già volato in Germania per intensificare i dialoghi. Da parte del Milan, ci sarebbe la volontà di portare avanti l’operazione pagando i 17 milioni milioni della clausola, nel tentativo di anticipare la folta concorrenza già a gennaio. Resterebbe, comunque, da trovare l’intesa con il giocatore. E non solo dal punto di vista economico. Infatti, il Milan dovrebbe convincere il calciatore a lasciare la Germania a metà di un anno per lui straordinario in termini realizzativi: 16 gol segnati in 13 partite in Bundesliga. Un altro profilo che piace alla dirigenza rossonera è Jonathan David, ma il Lille, per lasciarlo andare, richiede una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Un investimento molto più oneroso rispetto ai 17 della clausola dello Stoccarda. Per questo motivo Guirassy è uno dei nomi da seguire con attenzione nelle prossime settimane, quando il mercato entrerà nel vivo.

Foto: Instagram Guirassy