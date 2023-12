L’indiscrezione: Lenglet spinge per il Milan, vuole lasciare l’Aston Villa

Le indiscrezioni provenienti dalla Spagna di diversi giorni fa trovano conferme. Clement Lenglet spinge per il Milan, vuole lasciare l’Aston Villa dove ha avuto scarsa visibilità, il Barcellona proprietario del cartellino non dovrebbe opporre resistenza. Manca soltanto il placet dell’Aston Villa per Il classe 1995 e fino a quel momento dobbiamo aspettare. Ma la volontà di Lenglet è chiara, ripartire dal Milan per dare un senso alla stagione. Gli altri obiettivi restano complicati: l’Arsenal non vuole liberarsi in prestito di Kiwior, soprattutto non intende privarsene indipendentemente dalla formula, il discorso vale per Kelly malgrado un contratto agli sgoccioli con il Bournemouth.

Foto: Instagram Lenglet