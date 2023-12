Guirassy, grandi numeri: c’è una clausola e anche il gradimento del Milan

Il Milan cerca idee per rinforzarsi nel prossimo mercato di gennaio e in particolare il Diavolo dovrà concentrarsi su regalare a Pioli un nuovo numero nove. E nella lista dei rossoneri c’è Serhou Guirassy, attaccante guineiano classe 1996 in forza allo Stoccarda. Tanto che Geoffrey Moncada è volato in Germania prendendo contatti sia con il calciatore che con gli agenti. Il club rossonero potrebbe pagare già a gennaio la clausola rescissoria da 17 milioni di euro, provando poi a convincere il calciatore a lasciare la Germania a metà di un anno per lui straordinario in termini realizzativi: 16 gol segnati in 11 partite di campionato tedesco. Non manca, però, la concorrenza. Guirassy è seguito anche in Premier League, in particolare, dal West Ham.

Foto: Instagram Guirassy