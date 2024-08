Gudmundsson da gennaio ad agosto: la Fiorentina accelera

Albert Gudmundsson alla Fiorentina: non una sorpresa se pensiamo a quando accaduto lo scorso gennaio quando Gianluigi Longari svelò il forte interesse. L’assalto non andò in porto, il Genoa chiedeva almeno 30 milioni più bonus e soprattutto pensava di rinviare a quest’estate la cessione. Le altre piste non si sono materializzate, la Fiorentina è tornata forte lo scorso 23 luglio, una situazione collegata alla possibile cessione di Nico Gonzalez. Stamattina abbiamo aggiunto che ieri ci sono stati contatti con l’agente, in giornata si sono intensificati i colloqui con il Genoa. Si ragiona sulla base di 22-25 milioni, si ragiona soprattutto sul diritto che può diventare obbligo. Ma la Fiorentina sta accelerando in direzione Gudmundsson…

Foto: Instagram Serie A