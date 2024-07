La Fiorentina torna su Gudmundsson. L’Inter (per ora) in stand-by

Non mancano gli estimatori per Albert Gudmundsson anche in questa sessione di mercato. Stando quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, la Fiorentina ci riprova per il fantasista islandese dopo l’assalto di gennaio. Ma i viola non sono gli unici sulle sue tracce. Infatti, oltre le piste estere, c’è anche l’Inter da sempre, ma prima i nerazzurri devono cedere.

‼️ Resta vivo l’interesse della #Fiorentina per #Gudmundsson. I viola ci riprovano dopo l’assalto di gennaio.

L’#Inter vigile al di là delle smentite, ma deve prima procedere a qualche uscita in avanti. https://t.co/aoYeyuYvJg — Gianluigi Longari (@Glongari) July 23, 2024

Foto: Instagram Serie A