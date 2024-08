Esclusiva: De Gea apre alla Fiorentina! Su Gudmundsson, Tessmann e Nico…

La Fiorentina cerca un portiere e David De Gea ha aperto al club viola. La notizia è questa, dopo i contatti si può passare alla fase operativa. De Gea ha alle due proposte ma verrebbe volentieri in Italia e accetterebbe la proposta della Fiorentina che evidentemente cerca un altro portiere titolare dopo le recenti incertezze di Terracciano. Ma ci sono altre novità: ieri proficuo colloquio con l’agente di Gudmundsson, una pista svelata già lo scorso gennaio da Gianluigi Longari. Si può andare avanti, a patto che ci siano le condizioni giuste con il Genoa. Capitolo Tessmann: ci sono gli accordi totali con il Venezia per il centrocampista, manca il via libera degli agenti sulle commissioni, la Fiorentina aspetterà fino a stasera, massimo domattina. E su Nico Gonzalez permane l’interesse dalla Juventus che vorrebbe inserire contropartite. Mentre per la Fiorentina conta solo un’offerta cash da 30 milioni abbondanti più ricchi bonus. Il discorso – almeno oggi – vale per tutti i club interessati, Atalanta compresa.

Foto: Instagram De Gea