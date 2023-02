GRAVILLON, MUSCOLI E FISICITA’ PER IL TORO

Il Torino ha riportato in Serie A una vecchia conoscenza del nostro calcio, ovvero Andreaw Gravillon. Il giocatore è stato prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Reims.

Juric avrà a disposizione la fisicità e i muscoli del difensore africano, che vanta esperienze in Italia in passato e che quindi conosce il nostro campionato e non avrà certamente problemi di adattamento.

Gravillon è nato a Pointe-à-Pitre, in Guadalupa, l’8 febbraio 1998. Nel 2014 lo scopre l’Inter, che lo visiona durante un torneo giovanile in Francia, dove nel frattempo il ragazzo e la sua famiglia si erano trasferiti. Diventa uno dei pilastri della Primavera dell’Inter, anche grazie a una stazza fisica impressionante, ben oltre la media dei suoi pari età. Con l’Inter ha vinto la Coppa Italia Primavera nella stagione 2015/16 e il Campionato Primavera in quella successiva. Ha esordito in Serie A con il Benevento il 24 settembre 2017, prelevato in prestito dai nerazzurri. 2 presenze in totale con i campani prima di traferirsi nel gennaio 2018 in Serie B al Pescara. Per lui due stagioni e mezza in Serie B. Nella prima stagione ottiene solo 9 apparizioni, ma nel 2018-19, riesce a ritagliarsi un posto da titolare, giocando tutte le partite del girone di andata, segnando i suoi primi 2 gol in carriera e rivelandosi come uno dei migliori difensori centrali della serie cadetta. L’Inter esercita il contro riscatto e per la stagione 2019-2020 lo gira in prestito all’Ascoli. Nel club marchigiano è titolare fisso, colleziona 30 presenze e dimostrandosi pronto per una serie superiore. Il 25 settembre 2020 viene nuovamente ceduto in prestito, questa volta ai francesi del Lorient. Il 13 luglio 2021 viene ceduto un’altra volta in prestito in Ligue 1, in questo caso allo Stade Reims. Verrà poi riscattato dal club francese per 3,5 milioni di euro.

In Ligue 1 si dimostra un difensore importanmte, bravo nei duelli fisici e con energia. Nelle due esperienze mette a referto 60 presenze tra campionato e coppe Nazionali e 1 gol.