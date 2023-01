Ufficiale: Gravillon al Torino in prestito con diritto di riscatto dal Reims

Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dallo Stade de Reims, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andreaw Gravillon.

Gravillon è nato a Pointe-à-Pitre, in Guadalupa, l’8 febbraio 1998. Nel 2014 è entrato a far parte delle giovanili dell’Inter con cui ha vinto la Coppa Italia Primavera nella stagione 2015/’16 e il Campionato Primavera in quella successiva. Ha esordito in Serie A con il Benevento il 24 settembre 2017 nella sfida contro il Crotone: 2 presenze in totale con i campani prima di traferirsi nel gennaio 2018 in Serie B al Pescara. Per lui due stagioni e mezza tra i cadetti – dove ha vestito anche la maglia dell’Ascoli – inframmezzate da un’apparizione in Coppa Italia con il Sassuolo nell’agosto 2019, prima di approdare in Francia, in Ligue 1, al Lorient. Dal luglio 2021 si è trasferito al Reims con cui ha collezionato 42 presenze tra campionato e coppa di Francia.

Per Gravillon anche 4 partite con la nazionale della Guadalupa.

Tutto il Torino Football Club accoglie Gravillon con un cordiale benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!

Foto: sito Torino