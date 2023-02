Gravillon: “Il Torino è una grande squadra, subito ho fatto le valigie”

Andreaw Gravillon ha rilasciato le prime parole da calciatore del Torino. Il difensore centrale è stato acquistato dai granata a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto definitivo dallo Stade de Reims. Le dichiarazioni del classe ’98 rilasciate ai canali ufficiali: “Sono contentissimo di essere arrivato qui. Questa giornata è stata frenetica, quando mi sono svegliato il mio procuratore mi ha detto che dovevamo partire per Torino. Questa è una grande squadra e ho fatto le valigie il più presto possibile. Avevo deciso di tornare in Francia e sono maturato al Lorient, in un campionato nuovo per me. Spesso guardavo le partite di Serie A, in Italia c’è molta più tattica e serve concentrazione in fase difensiva. In Ligue 1 ci sono più individualità. Saluto i tifosi del Toro, ci vediamo presto allo stadio”.

Foto: Instagram Torino