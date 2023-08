Gravenberch al Liverpool, è fatta! I primi contatti a giugno, adesso la svolta

Ryan Gravenberch è un nuovo centrocampista del Liverpool. Operazione da 40 milioni più 5 di bonus, accordi totalmente raggiunti con il Bayern, via libera arrivato e sogno del centrocampista esaudito. Già, perché Gravenberch aveva già manifestato il desiderio e l’intenzione di lasciare la Baviera proprio perché non aveva avuto la visibilità che visibilità che pensava di avere. Vi avevamo parlato già a giugno dei contatti forti soprattuto con il Liverpool dopo i sorteggi di Manchester United e Newcastle. Ma nelle ultime settimane i Reds hanno spinto sull’acceleratore e, in giornata, ha raggiunto gli accordi che vi avevamo già preannunciato nel pomeriggio.

Foto: Twitter Bayern