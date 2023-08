L’indiscrezione: Gravenberch, accordo con Il Liverpool. Una volata partita a giugno

Ryan Gravenberch vuole andar via dal Bayern e ci sono margini perché possa essere accontentato in queste ore di mercato. Il centrocampista ha raggiunto nelle ultime ore un accordo totale con il Liverpool per l’ingaggio, adesso la palla passa ai club. Ieri vi abbiamo raccontato che il Liverpool era stato vicinissimo la settimana scorsa e che ci stava riprovando. In realtà già lo scorso 10 giugno avevamo anticipato come il Liverpool fosse già in avanscoperta, “soprattutto Liverpool” avevamo scritto dopo i sondaggi di Manchester United e Newcastle. A quei tempi il Bayern non aveva aperto, adesso sì perché ha capito che Gravenberch resterebbe controvoglia. Non a caso lui ha l’accordo con il Liverpool, adesso tocca ai club.

Foto: Twitter Gravenberch