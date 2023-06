L’indiscrezione: Gravenberch, mezza Premier in fila. Ma il Bayern vuole resistere

Ryan Gravenberch non ha avuto la visibilità che immaginava di avere nella sua prima stagione con il Bayern. Normale quando hai vent’anni, arrivi da un’altra realtà e devi conoscerla bene. Gravenberch avrebbe voluto giocare di più, ma le sua qualità non si discutono, a 21 anni (compiuti da poco) avrà tempo e modo per dimostrarlo. Il Bayern non intende cederlo, Ryan ha un contratto lungo e in scadenza nel 2027, anche se nelle ultime ore i sondaggi di Newcastle, Manchester United e soprattutto Liverpool vorrebbero trasformarsi in offerte da 50 milioni in su. Ma per il momento il Bayern non molla e resiste, vedremo se la strategia cambierà nelle prossime settimane.

Fonte Foto: Gravenberch-twitter-bayern-Monaco