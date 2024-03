Gotti, sempre più Lecce. In corsa da ieri pomeriggio, ora può risolvere con lo Spezia

Luca Gotti per la panchina del Lecce. Anche lui (non soltanto Semplici) per il club giallorosso che cerca il sostituto di Roberto D’Aversa esonerato stamattina nel rispetto di proiezioni chiare già alla fine della sconfitta contro il Verona. E che non comprendevano un solo candidato, Semplici appunto, per il Lecce. Ieri alle 16,29 avevamo anticipato anche il nome di Gotti, forse un po’ troppo snobbato da moltissime fonti che ora recuperano il terreno perduto. In realtà, dopo aver sondato Semplici nella giornata di ieri, il Lecce si è fiondato su Gotti: dopo le indiscrezioni di ieri, le ulteriori e chiare conferme che abbiamo dato stamattina. Adesso il club salentino sta lavorando per liberare Gotti dallo Spezia in modo da permettergli di raggiungere presto la nuova destinazione.

Foto: sito Spezia