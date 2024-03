Lecce, il comunicato “Condanniamo fermamente il gesto di D’Aversa”. Gli scenari

Il Lecce prende le distanze dal suo allenatore Roberto D’Aversa, dopo l’incredibile gesto della testata all’attaccante del Verona, Thomas Henry. Di seguito il comunicato: “L’U.S. Lecce, con riferimento all’episodio che ha visto coinvolto l’allenatore D’Aversa ed il giocatore del Verona Henry, pur valutando la situazione di nervosismo generale nel finale di gara, condanna fermamente il gesto del proprio allenatore in quanto contrario ai principi ed ai valori dello sport”. La posizione di D’Aversa sarà valutata nelle prossime ore e chiaramente è instabile. In caso di svolta ci sono due possibili soluzioni: Semplici, in primis, e Gotti.

Foto: Logo Lecce