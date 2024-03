Esclusiva: Lecce-Gotti, contatto. Semplici era stato sentito ieri

Il Lecce deve prendere una decisione entro poche ore, dopo aver provveduto all’esonero di Roberto D’Aversa. Ieri pomeriggio vi avevamo anticipato i nomi di Leonardo Semplici ma anche quello di Luca Gotti, a conferma che non c’era un solo candidato in corsa. E con Gotti c’è stata una proficua telefonata poco fa, il profilo piace molto, viene ritenuto idoneo per salire in corsa sul treno salvezza. Gotti ha un contratto in scadenza a giugno con lo Spezia e non sarebbe un problema trovare l’accordo. Semplici era stato sentito già ieri, resta un candidato, ma intanto il Lecce ha approfondito con Gotti, particolare da tenere in considerazione.

Foto: sito Spezia