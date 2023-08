Gosens-Union Berlino e Carlos Augusto-Inter: la staffetta annunciata il 12 giugno

Staffetta pronta, esattamente come vi avevamo anticipato lo scorso 12 giugno. Robin Gosens all’Union Berlino e Carlos Augusto all’Inter. Doppia operazione da circa 15 milioni (bonus compresi), in uscita e in entrata. Robin Gosens e l’interesse dell’Union Berlino è una sorpresa di un paio di mesi fa, poi ribadita il 20 giugno. Successivamente c’era stato l’interesse del Wolfsburg che mai si è materializzato, al punto che è stato deciso di chiudere per Rogerio. E così l’Union Berlino è tornato in pista, l’Inter ha chiesto a Gosens di accettare il trasferimento nella giornata di ieri perché aveva deciso di puntare su Carlos Augusto. Nel pomeriggio gli ultimi dettagli, l’esterno brasiliano era stato accostato alla Juve una settimana fa e recentemente all’Atalanta. Nulla di vero, solo Inter per una staffetta annunciata già due mesi fa. E che adesso sta per concretizzarsi.

Foto: Instagram Gosens