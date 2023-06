L’indiscrezione: Gosens, c’è sempre l’Union Berlino in cima alle preferenze

L’Inter vuole fare un’uscita nei prossimi giorni, intende resistere per i big, un nome che va tenuto in bella evidenza nella lista delle cessioni è quello di Robin Gosens. L’esterno sinistro ex Atalanta ha aperto soprattutto alla Bundesliga, confermiamo il forte gradimento dell’Union Berlino che parteciperà alla prossima Champions. L’Inter intende ricavare una cifra non lontana, bonus compresi, dai 20 milioni.

Foto: Instagram Gosens