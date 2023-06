Esclusiva: Gosens, due piste in Bundesliga e una in Premier. Gli scenari…

Robin Gosens può lasciare l’Inter nelle prossime settimane. La proposta non può essere inferiore ai 20 milioni, almeno questa è l’intenzione del club nerazzurro. Ci sono stati due sondaggi dalla Bundesliga (Union Berlino e Wolfsburg) e recentemente anche una dalla Premier (Bournemouth). In caso di cessione, l’Inter approfondirebbe con il Monza per Carlos Augusto, per il momento ci sono stati sondaggi esplorativi.

Foto: Instagram Gosens