Gosens all’Inter: accordo totale con l’Atalanta. E cifre confermate

Robin Gosens è il grande colpo di gennaio dell’Inter. Dalla clamorosa indiscrezione di due sere fa, quando vi parlammo di prima scelta nerazzurra e di trattativa già impostata, alla svolta totale di ieri. Era soltanto una questione di tempo, anche sulle cifre ci sono state conferme totali per un’operazione con base da 22 milioni più bonus per arrivare a circa 25. Ma erano soltanto dettagli che andavano sistemati e che l’Inter ha messo a posto dopo il via libera totale dell’Atalanta.

Dopo aver appreso dell’irruzione nerazzurra, Gosens ha subito interrotto qualsiasi negoziato con il Newcastle, soluzione che comunque non lo convinceva troppo a prescindere. Ora gli ultimi accordi con gli agenti, per un contratti che con i bonus potrebbe andare oltre i tre milioni a stagione. E poi le visite con l’Inter, con il desiderio di mettersi presto a disposizione dopo l’infortunio che non ha ancora smaltito.

Foto: Twitter Atalanta