Esclusiva: Gosens aspetta l’Inter. La cifra proposta all’Atalanta

Robin Gosens ha scelto l’Inter e ha un accordo per un contratto di tre anni e mezzo con opzione da oltre 2,5 milioni a stagione più bonus. Ora è in corso la trattativa con l’Atalanta, nata a sorpresa ieri sera, e che sta entrando nella fase decisiva. Abbattuto il prezzo del cartellino, si parte da una base di circa 22 milioni più bonus. I dialoghi sono in corso proprio in questi minuti per arrivare alla definitiva quadratura.

FOTO: zimbio