Esclusiva: Inter, la prima scelta è Gosens. I dettagli

Robin Gosens è la prima scelta dell’Inter per la fascia sinistra. Un obiettivo concreto, pur all’interno di difficoltà nella trattativa. Tutto questo perché la valutazione dell’Atalanta è alta, ma allo stesso tempo per i bergamaschi non è incedibile. Sull’esterno sinistro c’è stato nei giorni scorsi un tentativo concreto del Newcastle, per ora respinto. E l’Inter si è inserita con la volontà di trovare la soluzione che possa accontentare l’Atalanta. Il club di Percassi è una bottega carissima, ma Gosens ha aperto al trasferimento e riterrebbe l’Inter la soluzione ideale per il suo futuro. Quindi, nei prossimi giorni, ci sarà un incontro tra Inter e Atalanta per trovare le modalità. Per questo motivo il Newcastle oggi resta in stand-by, con il club nerazzurro che vuole anticipare un grande investimento, sapendo che Perisic è in scadenza di contratto (ma non sono tramontate definitivamente le possibilità di poterlo trattenere). Indipendentemente dal croato, Gosens è un’opzione: l’Inter farà tutti i tentativi possibili, il summit chiarirà i concetti, all’interno di un’operazione complicata ma che l’Inter vuole sbloccare.

FOTO: Twitter Atalanta