Giuntoli: “Raspadori può consentire di cambiare modulo. Fabian Ruiz? È sul mercato”

Il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro il Monza. In particolare, sulla trattativa per portare Raspadori in azzurro: “È stata un’operazione lunga, ma alla fine abbiamo trovato la quadra grazie anche al presidente che è stato molto generoso nel farci chiudere questa trattativa molto importante per il Napoli. Dal punto di vista tecnico-tattico, Raspadori può consentire di cambiare modulo. Fabian non c’è perché è sul mercato e c’è un interesse del Psg, ma per il resto dobbiamo pensare ai giocatori che già abbiamo”. Il dirigente si è espresso anche sulla situazione portieri, con l’interesse per Navas che, nei giorni scorsi, ha riscaldato gli animi dei tifosi: “Dobbiamo pensare ai portieri bravi che abbiamo, ne abbiamo già due, l’ha detto anche ieri Luciano. Pensiamo di avere una rosa competitiva anche se dovesse partire Fabian”.

Foto: Twitter Napoli