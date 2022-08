Napoli, i convocati di Spalletti per il Monza: presenti i nuovi acquisti, out Fabian Ruiz

Questo pomeriggio alle 18.30 è in programma la gara tra Napoli e Monza. In attesa delle formazioni ufficiali, il club azzurro ha reso nota la lista dei calciatori convocati da Luciano Spalletti. Presenti i nuovi acquisti (Raspadori, Simeone e Ndombele), mentre non c’è Fabian Ruiz. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Marfella, Meret, Sirigu;

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli;

Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski;

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Ounas, Politano, Raspadori, Simeone.

Foto: Twitter Napoli