Napoli, mercato da urlo. E ora le valutazioni su Navas (grande intrigo)-Meret

Il mercato del Napoli è esploso in modo clamoroso negli ultimi giorni. Prima Simeone, poi Ndombele e quindi Raspadori, gli ultimi due che hanno addirittura svolto le visite nello stesso giorno. Un mercato da voti altissimi che cancella paturnie, diffidenze, perplessità e critiche in qualche caso anche eccessive. Il Napoli rilancia per un nuovo ciclo e consegna a Spalletti una squadra forte e completa. Ora cosa può accadere? Di sicuro le valutazioni verranno fatte sul portiere: il Napoli aveva puntato Kepa, con convinzione, poi ha virato su Navas quando ha capito che ci sarebbero stati i margini. Ma è una partita ancora aperta. Con il Paris Saint–Germain i rapporti sono buoni e coinvolgono Fabian Ruiz, promesso sposo del club parigino. Il Napoli sa che il PSG contribuirà fortemente all’ingaggio (senza escludere che possa liberarlo con congrua buonuscita), sa che Navas non può perdere ulteriore tempo in panchina, sa che aggiungerebbe un profilo di spessore a livello internazionale. Quindi, la traccia va seguita. Ma il Napoli lascia aperta ogni pista, come si fa in situazioni del genere: oggi ci sono stati nuovi contatti con l’entourage di Kepa. All’interno della seguente valutazione: occorre prima trovare una soluzione a Meret, che ha il contratto in scadenza e che oggi è il titolare almeno sulla carta, oppure Navas andrebbe preso a prescindere correndo il rischio di restare con tre portieri? Le valutazioni saranno queste, senza dimenticare che Navas è un’idea eccitante e che per Kepa i contatti non sono stati interrotti.

Foto: Instagram Keylor Navas