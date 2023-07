Giuntoli-Juve come Marotta-Inter 5 anni fa: era solo questione di tempo

Cristiano Giuntoli alla Juve (presto ufficiale) ci ricorda lo stesso tragitto fatto nel caso di Beppe Marotta all’Inter. Anche in quel caso, 2 ottobre 2018, anticipammo in tempi non sospetti, eppure fu una valanga di “no, impossibile”. E ricordiamo una dichiarazione del noto manager Branchini che aggiunse “posso garantirvi che Marotta non andrà all’Inter”. Esattamente il contrario. La differenza sostanziale tra Marotta e Giuntoli era fin troppo chiara: l’ex dg della Juve era libero da qualsiasi vincolo contrattuale e doveva soltanto trattare con Zhang; l’ormai ex direttore sportivo del Napoli aveva ancora un anno di impegno con De Laurentiis e ha dovuto aspettare il 30 giugno per essere liberato. Perché il 30 giugno era la data invocata. Anche se due o tre giorni qualcuno aveva sentenziato che Giuntoli sarebbe rimasto al Napoli e che non sarebbe stato liberato da De Laurentiis. Invece bisognava soltanto avere la pazienza di aspettare: Marotta all’Inter come Giuntoli alla Juve, padre tempo ha colpito ancora.

Foto: Twitter Napoli