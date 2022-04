Giuntoli conferma anche Olivera. Su Traoré e Belotti…

Nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha toccato più temi di calciomercato. Conferme non solo su Kvaratskhelia, ma che su Olivera, come preannunciato lo scorso gennaio: “E’ un bravo calciatore. Ha caratteristiche differenti di Mario Rui. E’ un uruguagio mancino, che ha la garra. Ci sono anche altri calciatori ma Olivera è sicuramente tra quelli che possono interessarci”.

L’ex Carpi ha anche speso delle parole su Traoré e Belotti: “Il primo è un calciatore molto bravo, sta facendo un gran finale di stagione e credo che piaccia a tutte le squadre di livello. Noi per ora pensiamo ai nostri, alle sei finali che mancano, poi avremo modo e tempo per parlare di tante situazioni. Dobbiamo stare molto attenti al bilancio, dopo due anni di Covid-19. È importante perché ti dà serenità per il futuro e la leggerezza che serve per stupire. Sono convinto che il Napoli com’è forte quest’anno lo sarà anche nei prossimi ann. Su Belotti, in questo momento onestamente avendo Osimhen, Petagna e Mertens non stiamo pensando di fare altre cose nel ruolo. Ma siamo in aprile, in due mesi può cambiare tutto. Belotti è un’opportunità per tutti, ma noi non ci stiamo pensando. Nei parametri zero ci sono comunque dei costi: commissioni, ingaggio maggiorato. Quindi bisogna vedere quanto incide anno per anno”.

FOTO: Instagram Olivera