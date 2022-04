Il Napoli e Kvaratskhelia: Giuntoli conferma tutto

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del sodalizio partenopeo, ha parlato del possibile approdo all’ombra del Vesuvio di Khvicha Kvaratskhelia: “È un ragazzo che seguiamo da tempo e cercheremo di fare il massimo per portarlo a Napoli. Ma c’è ancora un po’ di tempo, dobbiamo aspettare che nel mercato maturino le cose. È uno dei primi della lista, ha i parametri giusto per giocare nel Napoli. Sia tecnici che economici che mentali. È un calciatore interessante e proveremo a portarlo a Napoli“.

Un’operazione, Kvaratskhelia-Napoli, della quale vi abbiamo anticipato le intenzioni lo scorso 20 marzo, quando gli azzurri hanno manifestato le intenzioni di chiudere per il talentuoso classe 2001. Una negoziazione che, dieci giorni dopo, ha portato al sì del ragazzo: uno che, come confermato da Giuntoli, ha i parametri per giocare nel Napoli.

Foto: Twitter Georgia