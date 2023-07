Gasperini: “Hojlund al Manchester United? A volte ci sono delle scelte da fare”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato di calciomercato dopo l’amichevole di questo pomeriggio. Il tecnico si è soffermato sull’attaccante Hojlund, in uscita. Come raccontato da giugno, il giocatore è seguito dallo United e questo fine settimana sarà importante per prepararsi alla proposta ufficiale. Lui vuole il Manchester United, ha accordo sull’ingaggio, ci possono essere altri pretendenti, ma lui aspetta i Red Devils. Quindi tocca al Manchester fare in fretta e presentare l’offerta all’Atalanta (base vicina ai 60 milioni più bonus) per chiudere.

Queste le parole di Gasperini sul giocatore: “Se ho parlato di futuro con Hojlund? Non ho parlato di futuro con lui. Io rimarrei all’Atalanta, ma se iniziamo a parlare di certe cifre…Lui si sta allenando bene, è un ragazzo di lavoro. Penso che stia molto bene qui. L’ambizione dei giocatori poi è un’altra cosa. Io ho un’altra età, posso permettermi di fare altre scelte di vita”.

Foto: twitter Atalanta