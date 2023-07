Esclusiva: Atalanta, non soltanto El Bilal-Touré. Contatti per Lorenzo Colombo. Su Hojlund…

L’Atalanta potrebbe prendere due attaccanti. Aggiornamento su Hojlund: questo fine settimana sarà importante per prepararsi alla proposta ufficiale. Lui vuole il Manchester United, ha accordo sull’ingaggio, ci possono essere altri pretendenti, ma lui aspetta i Red Devils. Quindi tocca al Manchester fare in fretta e presentare l’offerta all’Atalanta (base vicina ai 60 milioni più bonus) per andare a dama. L’Atalanta prenderà due attaccanti almeno: El Bilal-Touré è stato bloccato, ma ci sono stati contatti con il Milan per Lorenzo Colombo. Per ora un sondaggio, comunque approfondito, in attesa di prendere una decisione definitiva sull’attaccante rientrato in rossonero dopo il prestito di Lecce. Colombo ha avuto diverse richieste (Genoa compreso, che poi ha affondato su Retegui, ma ci stati sondaggi dall’estero), ora anche l’Atalanta si è informata. E c’è una spiegazione: a parte Hojlund, anche Muriel potrebbe partire (sirene arabe), mentre lo stesso Zapata non è sicurissimo di restare.

Foto: Twitter Colombo