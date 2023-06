Esclusiva: Hojlund, possibile prima offerta del Manchester United. La richiesta dell’Atalanta

Rasmus Hojlund è il gioiello dell’Atalanta, classe 2003 dal grande spessore tecnico. Ha cambiato agente affidandosi alla Seg grup, notizia di 10 giorni fa, e adesso ci sarà il mercato. I primi indizi portano al Manchester United che – dopo i rumors delle ultime settimane – ha intenzione di presentare una proposta da 60 milioni più bonus. Non ci sono stati ancora contatti con l’Atalanta, ma qualche intermediario è già al lavoro. Il club dei Percassi aspetta, la valutazione sarebbe comunque superiore per la Dea, almeno da 70 milioni più bonus. È comunque una pista da seguire con attenzione. Intanto, il Manchester United aspetta i giorni della clausola (dal 1 al 15 luglio) per definire l’operazione Kim, pur sapendo che altri club ci hanno provato nelle ultime settimane.

Foto: Instagram Atalanta