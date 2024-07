Galliani, Sensi e Colpani ecco la verità

A pochi minuti dall’inizio dell’Assemblea di Lega convocata per quest’oggi a Milano, Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza ha parlato alla stampa in merito ad alcune situazioni di mercato: Sensi e Colpani. Ecco le sue parole: “Ieri sera non c’è stata nessuna cena. Casualmente, in un ristorante di Milano, ho incontrato Stefano Sensi. Ci siamo salutati, abbiamo riso e scherzato, ma non c’è stata nessuna trattativa. Non eravamo insieme, eravamo nello stesso ristorante. Abbiamo parlato con cordialità e amicizia, niente di più. Per il momento non è una possibilità. Lo sapete. Devono uscire prima alcuni giocatori e poi, eventualmente, arriverà qualcuno, perché per adesso numericamente siamo a posto”. Sulle chiamate per Colpani: “Al momento piange il telefono, come diceva Domenico Modugno”. Infine un commento su Valentin Carboni e la possibiltà di un suo ritorno con la maglia dei brianzoli: “Vale lo stesso discorso fatto per Sensi. Se non esce nessuno non entra nessuno. Non si sta muovendo nessuno, se qualcuno dovesse farsi avanti lo ascolteremo, ma per il momento non c’è nulla”. Foto: twitter Monza