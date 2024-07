Il retroscena: Colpani-Fiorentina, devono cambiare le condizioni

Andrea Colpani è un pallino di Palladino, normale accostarlo alla Fiorentina dopo l’arrivo dell’allenatore sulla panchina viola. Oltre un mese fa avevamo raccontato che la Fiorentina, pur apprezzando il profilo, sarebbe rimasta fredda se le condizioni non fossero cambiate. Ci spieghiamo: niente trasferimento a titolo definitivo e neanche obbligo, soprattutto una cifra sotto i 20 milioni. Nell’ultimo mese il Monza non ha trovato un acquirente davvero interessato a Colpani, soltanto sondaggi anche se è stato accostato un po’ ovunque. La Fiorentina potrebbe tornare in corsa soltanto se cambiassero davvero le condizioni e se la cifra scendesse sotto i 20 milioni.

Foto: twitter Monza