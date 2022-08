Galatasaray: Mertens e Torreira in arrivo a Istanbul, Belotti aspetta la Roma. E Rugani…

Il Galatasaray si appresta ad aggiungere due tasselli importanti nella propria rosa, entrambi provenienti dalla Serie A. Il primo è Lucas Torreira, centrocampista di proprietà dell’Arsenal che ha rotto con la Fiorentina durante questa sessione di calciomercato. Il secondo, invece, è Dries Mertens, beniamino di Napoli che non ha raggiunto l’accordo con gli azzurri per proseguire la sua storia ai piedi del Vesuvio. Entrambi i calciatori sono in arrivo ad Istanbul nelle prossime ore, dove verranno travolti dal calore dei tifosi del Gala. Discorso diverso, invece, per Andrea Belotti. Il Gallo è stato ricercato dal club turco, ma nella sua testa c’è solo la Roma. José Mourinho lo corteggia fin dai tempi del Tottenham, lo ha corteggiato anche lo scorso anno prima della virata su Abraham e la storia si è ripetuta anche quest’anno. Belotti è convinto della destinazione giallorossa e ha già dato la sua parola: aspetterà la Roma. Un altro giocatore in orbita Gala è Andrea Rugani. Il difensore in uscita dalla Juventus interessa ai turchi, ma il giocatore sta prendendo tempo per valutare le altre opzioni, su tutte la Sampdoria.

Foto: Twitter Napoli