Francisco Conceicao voleva solo la Juve (13 agosto), sarà della Juve!

Francesco Conceicao ha scelto la Juventus e il Porto vuole accontentarlo: avevamo titolato così il 13 agosto, anticipando una trama che ormai è una certezza. Affare fatto. Come svelato poco fa, l’esterno del Porto sarà bianconero con la formula del prestito oneroso secco da 7 milioni più 2 milioni di bonus. Una traiettoria del 23 luglio quando la Juventus ha cominciato a informarsi su un innegabile talento prendendo il numero di targa. Il lavoro di Jorge Mendes, come racontato qualche giorno fa, ha fatto la differenza. Conceicao aveva offerte dall’Arabia, anche molto ricche, e ha preferito aspettare. Alla fine la pazienza del classe 2002 è stata premiata e presto sarà a Torino per le visite mediche. Con Conceicao e Nico Gonzalez il salto di qualità del club bianconero è enorme.

Foto: instagram Conceiçao