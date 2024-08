Esclusiva: esterni Juve, Jorge Mendes lavora per Conceicao. E su Sancho…

Non soltanto Nico Gonzalez in cima alla lista dei desideri. La Juventus conta di chiudere almeno per un altro esterno offensivo. E potrebbero essere addirittura due se partissero sia Chiesa (nel mirino del Barcellona) che Kostic (Fiorentina interessata ma non solo). Perché in questo caso la Juve avrebbe una maggiore disponibilità economica e un ulteriore piccolo tesoretto legato a Chiesa. Oggi l’idea è di investire su Nico e andare in prestito su Conceicao o Sancho, ma in caso di una cessione doppia in quel reparto la Juve potrebbe anche allargarsi. Nel frattempo Jorge Mendes sta lavorando con il Porto per Francisco Conceicao, bisogna trovare l’intesa sulla formula ma almeno per il momento è stata sventata l’ipotesi araba semplicemente perché il ragazzo preferirebbe restare nell’Europa che calcisticamente conta di più. Quanto a Sancho ha una valutazione importante, ma anche lui fin qui è rimasto dov’è malgrado qualche sirena delle scorse settimane. E stiamo entrando davvero nel vialone che porta al traguardo, la Juve è appostata.

Foto: instagram Conceiçao