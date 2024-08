Fofana-Milan, siamo in dirittura!

Youssouf Fofana al Milan: siamo davvero in dirittura! Malgrado lo avessero accostato al Manchester United per 35 milioni fino a un paio di giorni. Malgrado avessero detto, addirittura nella giornata di ieri, che il Monaco sarebbe stato libero di impiegarlo. Fantasie. Il Milan è in chiusura, operazione da 25 milioni circa bonus compresi. Altro che 35 “altrimenti non si muove”… Già ieri eravamo in stato avanzato, mancava l’ultimo passo. Oggi, come preannunciato nella serata di ieri, ha parlato Thiago Scuro (dg del Monaco) confermando come Milan e Monaco stiano per trovare gli ultimi accordi. Dirittura.

Foto: Instagram Fofana