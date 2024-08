Il retroscena: Fofana-Milan, c’è una sola verità sulle cifre. Ma serve l’ultimo scatto

Il giorno di Khephren Thuram fortemente in orbita Juventus, avevamo detto che il Milan sarebbe uscito allo scoperto per Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco in scadenza di contratto il prossimo giugno. Era il 27 giugno, già nel corso delle settimane precedenti Fofana aveva chiesto di essere liberato, un classico su questi schermi estivi. Sono trascorsi quasi 50 giorni, la situazione è questa: a) nessuno ha offerto i 35 milioni sbandierati, almeno fin qui è così; b) c’è chi ieri ha detto una cosa e oggi ha cambiato versione, all’interno di una sessione con 100 nomi alcuni senza profondità o fondamento; c) il Milan non ha ancora offerto 20 milioni più 5 di bonus semplici, ma una ventina di base fissa più bonus alcuni complicati e non fino a 5 milioni. Quindi, serve prudenza, esattamente come non era vero che “per meno di 35 milioni il Monaco non lo avrebbe ceduto”, fermo restando che nel Principato sono liberi di fare come ritengono. Il Milan confida nella volontà ferrea di Fofana, ma ora deve fare l’ultimo passo, quello decisivo per non correre rischi. Domani è possibile che il dg Thiago Scuro fornisca ulteriori dettagli sull’argomento: mai come in queste ore il pressing del Milan è stato così forte, ma ora bisogna chiudere.

Foto: Instagram Fofana