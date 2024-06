La Juventus ha in pugno Khephren Thuram. Il Milan può uscire allo scoperto per Fofana

Abbiamo sempre raccontato che la Juve ha sempre tenuto Khephren Thuram in cima alla lista per il centrocampo dopo aver perfezionato l’operazione Douglas Luiz. L’irruzione a sorpresa che vi abbiamo svelato la scorsa settimana si sta materializzando sempre più, il centrocampista in scadenza tra un anno con il Nizza ha fatto la sua scelta e presto verrà accontentato. La Juve ha seguito a lungo Fofana, ma al secondo posto nella lista, esattamente come il Milan aveva puntato in precedenza il centrocampista che ha un contratto fino al 2025 con il Monaco. La Juve è convinta di spendere una cifra (parliamo di base fissa) inferiore ai 20 milioni, la stessa cosa pensa il Milan visto che in entrambi i casi la scadenza è la stessa. I rossoneri stanno comunque seguendo altre piste, compresa quella che porta a Hojbjerg del Tottenham.

Foto: Instagram Fofana