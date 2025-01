Fiorentina, allenamento a porte aperte: presente Valentini, out Cataldi e Biraghi. Quarta saluta i tifosi

Più di 5000 tifosi hanno assistito quest’oggi all’allenamento a porte aperte offerto dalla Fiorentina, al Franchi. Presente per la sua prima seduta con la squadra il difensore Nicolas Valentini, che prenderà il posto di Martinez Quarta, che ha salutato i tifosi viola. Il difensore tornerà infatti al River Plate, notizia di cui vi abbiamo parlato in un’indiscrezione di qualche giorno fa. I calciatori assenti sono due: Cataldi e Biraghi. Il primo è stato colpito da una leggera febbre, il terzino sinistro invece è coinvolto in un’operazione di mercato col Napoli, approfondita in un’esclusiva di due giorni fa.

Foto: Instagram Fiorentina