L’indiscrezione: Martinez Quarta, il River in pressing ma deve alzare l’offerta

L’avventura di Lucas Martinez Quarta alla Fiorentina può essere giunta ai titoli di coda. Stamattina un sito argentino ha dato in dirittura la cessione al River Plate (sarebbe un ritorno, andò via proprio per sbarcare a Firenze), in realtà manca ancora qualcosa. L’offerta è di 5 milioni, la Fiorentina ha chiesto 9-10 ma potrebbe accontentarsi di 7 milioni più bonus, quindi si aspetta un rilancio per chiudere l’affare con il gradimento assoluto di Martinez Quarta. La Fiorentina nei prossimi giorni accoglierà Valentini, sempre nel reparto difensivo, operazione chiusa a sorpresa la scorsa estate.

Foto: sito Fiorentina