Esclusiva: scambio Biraghi-Spinazzola, i dialoghi vanno avanti

Non solo Folorunsho, trattativa in stato avanzato. I dialoghi tra Napoli e Fiorentina, come anticipato nei giorni scorsi, possono portare a un’altra operazione. A prescindere da Danilo, il Napoli continua a seguire Biraghi e alla Fiorentina potrebbe interessare andare fino in fondo per Spinazzola, visto che anche Parisi è in bilico (piace al Como, come già raccontato). L’idea scambio viene valutata con attenzione.

Foto: Instagram Biraghi